Клеман о «Монако»: «Победа в Кубке Франции – это возможность войти в историю клуба»

Филипп Клеман заявил о желании «Монако» выиграть Кубок Франции. Главный тренер монегасков высказался в преддверии матча 1/2 финала против «Нанта».

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