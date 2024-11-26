Такую судью «на мыло»! Судья соревнований по дзюдо Ватутина запретила участнику осенять себя крестным знамением

В воскресенье, 24 ноября, на соревнованиях по дзюдо в «Самбо-70» в Строгино судья Наталья Владимировна Ватутина заявила, что спортсменам нельзя креститься и молиться, сообщает в тлг-канале правозащитный центр «Сорок сороков».