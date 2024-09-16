Внимание! Власти выпустили предупреждение о поездках в Австрию

Посольство Республики Молдова в Австрийской Республике информирует граждан Молдовы, находящихся в Австрии, пересекающих страну транзитом или намеревающихся поехать в эту страну, о том, что на ближайшие дни прогнозируются сложные погодные условия.
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