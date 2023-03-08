Тренды к 8 марта: эксперты озвучили модные тенденции к празднику

Каждая девушка 8 марта желает быть неотразимой. Стилист Ольга Ким поделилась главными секретами красоты и уверенности в себе, рассказав о модных трендах в беседе с изданием Телепрограмма.
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