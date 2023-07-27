То, что сделали наши Киберкоты - CyberCat - это просто космос, затмевает все предыдущее. Своими когтистыми лапками они влезли не куда-нибудь, а в базы UKHO.
"Это за Северный поток". Киберкоты взломали базу данных разведки Британии
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Ингерман Ланская
на вопрос "где" давно существуют 3 ответа - на выбор.
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8 час.
РС
Роза Семиренко
Пацаны молодцы! Гении!!! Работайте братья! На вас вся Россия смотрит!!!
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2 час.
AB
Anlrey Boracow
Господа-товарищи правители России! Эти парни из CyberCat дали вам такой материал, что ему не то что цены нет, он СУПЕ-БЕСЦЕННЫЙ! Исходя из полученных данных, каким путем они получены по херу, можно, нужно и просто необходимо обвинить Англию в АГРЕССИИ против России, в действиях, которые вписываются буква в букву в СТРЕТЕГИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РФ!!!! Соответственно нашим правителям необходимо: 1. На основе полученных сведений созвать Совбез ООН и предъявить ультиматум Англии по всем пунктам с требованием под контролем РФ прекратить все ВРАЖДЕБНЫЕ И АГРЕССИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ РОССИИ. Англия должна принять специалистов из РФ, которые будут это все жестко контролировать. В случае отказа от выполнения этих требований РФ будет считать Англию АГРЕССОРОМ в отношении РФ, реально действующей против безопасности и целостности РФ, то есть СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ со стороны Англии по отношению к РФ. Ну а далее, все по Закону, по Уставу, по инструкциям по боевому применению ракетно-ядерного оружия против врагов России. С Англией пора кончать, этот географический объект (острова у Западного побережья Европы) УНИЧТОЖИТЬ.
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40 мин.
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