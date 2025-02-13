«Военная хроника» сообщает, что американские противолодочные самолёты Boeing P-8A Poseidon продолжают нарезать круги в отдалении от берегов Крыма

«Военная хроника» сообщает, что американские противолодочные самолёты Boeing P-8A Poseidon продолжают нарезать круги в отдалении от берегов КрымаОдин из бортов прямо сейчас нарезает круги у побережья Румынии.
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