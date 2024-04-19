Sky News: удар Израиля по Ирану негативно скажется на репутации Байдена

Удар Израиля по иранскому городу Исфахан негативно скажется на репутации действующего президента США Джо Байдена, который в течение нескольких дней призывал еврейское государство не принимать мер в ответ на нападение Тегерана в ночь на 14 апреля.
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