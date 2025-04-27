Чехия стала главным поставщиком пива в Россию, впервые обогнав Германию Ирина ВальковаВ феврале 2025 года Чехия впервые за двенадцать лет стала главным экспортером пива из стран Европейского союза в Россию, обогнав по объемам поставок традиционного лидера — Германию.