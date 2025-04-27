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Чехия стала главным поставщиком пива в Россию, впервые обогнав Германию

Чехия стала главным поставщиком пива в Россию, впервые обогнав Германию

Чехия стала главным поставщиком пива в Россию, впервые обогнав Германию Ирина ВальковаВ феврале 2025 года Чехия впервые за двенадцать лет стала главным экспортером пива из стран Европейского союза в Россию, обогнав по объемам поставок традиционного лидера — Германию.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Покупать у вражеских стран то, что можем сами произвести это предательство!
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