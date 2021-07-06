Картина Дня

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Литва запросила помощи у ЕС из-за миграционного давления со стороны Белоруссии

Литва запросила помощи у ЕС из-за миграционного давления со стороны Белоруссии

Литва испытывает на себе беспрецедентное миграционное давление и рассчитывает на помощь Евросоюза. Об этом 5 июля заявил президент республики Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

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