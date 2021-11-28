В Самаре 27 ноября 2021 года число выздоровевших превысило число заболевших COVID-19

Всего с начала пандемии в Самарской области скончались 5 430 человек, из них 32 за прошедшие сутки. Количество выявленных случаев COVID-19 за все время доросло до 177 981, а количество выздоровевших граждан с начала пандемии составляет 128 795.
Всего с начала пандемии в Самарской области скончались 5 430 человек, из них 32 за прошедшие сутки. Количество выявленных случаев COVID-19 за все время доросло до 177 981, а количество выздоровевших граждан с начала пандемии составляет 128 795.
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