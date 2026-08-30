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Царьград

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«Армия России» спровоцировала скандал в Германии: у политика АдГ нашли русскую кружку

«Армия России» спровоцировала скандал в Германии: у политика АдГ нашли русскую кружку

В офисе одного из лидеров партии "АдГ" нашли кружку с символикой армии России.В офисе заместителя руководителя партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии-Анхальт Ханса-Томаса Тильшнайдера журналисты Bild обнаружили кружку с символикой российской армии.

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