«Армия России» спровоцировала скандал в Германии: у политика АдГ нашли русскую кружку

В офисе одного из лидеров партии "АдГ" нашли кружку с символикой армии России.В офисе заместителя руководителя партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии-Анхальт Ханса-Томаса Тильшнайдера журналисты Bild обнаружили кружку с символикой российской армии.