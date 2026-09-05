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Царьград

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В Перми продлят автобусы №15, 20, 60, 65, 79 и 80 ради фестиваля

В Перми продлят автобусы №15, 20, 60, 65, 79 и 80 ради фестиваля

В связи с проведением 5 сентября в Кировском районе фестиваля «Симфония огня» городской департамент транспорта скорректировал схему движения общественного транспорта и продлил работу ряда автобусных маршрутов.

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