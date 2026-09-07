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МОСИНФОРМ

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Около 1,4 тыс. домов с проездными арками обновили в столице по программе капремонта

Около 1,4 тыс. домов с проездными арками обновили в столице по программе капремонта

С начала реализации столичной программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок около 1,4 тысячи жилых зданий с проездными арками.

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