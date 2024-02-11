«Герани» сильно усовершенствовались, появились «умные» дроны с машинным зрением

Украинские эксперты с тревогой пишут о том, что БПЛА «Герань» сильно усовершенствовались: возросла их скорость, летают на большее расстояние по сложным траекториям, меняют направления и, зачастую, определить куда летят дроны возможно только, когда они выходят на боевой курс, причём, в районе цели выполняют манёвры уклонения от средств ПВО.