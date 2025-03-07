СМИ узнали о конфликтах Маска с министрами США из-за работы его ведомства

Работа американского департамента государственной эффективности (DOGE), главой которого является предприниматель Илон Маск, сталкивается с жесткой критикой в руководстве США, которое недовольно подходом ведомства к кадровой политике в министерствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии