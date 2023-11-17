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Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Ханна Лим и Е Куан, Дюпайяж и Набе покажут ритм-танцы

ISU Challenger Кубок Варшавы Варшава, Польша Танцы на льду Ритм-танец Начало – 22:20 по московскому времени Вторая разминка 5.

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