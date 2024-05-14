Тренер «Колорадо» не смог ответить на вопрос, сыграет ли Ничушкин еще когда-либо за команду

Джаред Беднар дал понять, что у Валерия Ничушкина нет никаких гарантий возвращения в клуб. Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар не смог ответить на вопрос, получит ли Валерий Ничушкин когда-либо еще одну возможность сыграть за команду из Денвера.