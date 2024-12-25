К Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» присоединились сотрудники полиции Новосибирской области

Полицейский Дед Мороз совместно с отрядом юных инспекторов движения «Юный пешеход» посетили ребят начальных классов школы № 1 посёлка Коченёво Новосибирской области, где сказочного персонажа встретили с большой радостью и восторгом.
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