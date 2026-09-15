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Царьград

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Telegram-канал «112»: Змея проникла на 7-й этаж дома во Владивостоке

Telegram-канал «112»: Змея проникла на 7-й этаж дома во Владивостоке

Во Владивостоке змея проникла в квартиру на седьмом этаже и застряла в ванной. Спасатели извлекли её из технического люка и отпустили в лес.

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