Ну что же, назначены, а в большинстве своем переназначены, главы силового блока в Российской Федерации и теперь можно засучив рукава приступать к решению задач (прим.
Лёд тронулся, господа. Заявления Колокольцева по мигрантам обнадеживают
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана
Ну Иванова с Кузнецовым повязали...
Ответить
17 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Колокольцев как то умудрился остаться у власти , хотя в его ведомстве при нем столько начальства воров и мошенников которые легализовали мигрантов ? что Колокольцева за его халатность давно пора на нары а не на должность , что бы вновь так же красть
Ответить
16 час.
В
Валерий
Правильно, повязали, а система осталась.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии