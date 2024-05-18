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Лёд тронулся, господа. Заявления Колокольцева по мигрантам обнадеживают

Лёд тронулся, господа. Заявления Колокольцева по мигрантам обнадеживают

Ну что же, назначены, а в большинстве своем переназначены, главы силового блока в Российской Федерации и теперь можно засучив рукава приступать к решению задач (прим.

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Комментарии
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Светлана
Ну Иванова с Кузнецовым повязали...
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17 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Колокольцев как то умудрился остаться у власти , хотя в его ведомстве при нем столько начальства воров и мошенников которые легализовали мигрантов ? что Колокольцева за его халатность давно пора на нары а не на должность , что бы вновь так же красть
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16 час.
В
Валерий
Правильно, повязали, а система осталась.
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16 час.

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