Лёд тронулся, господа. Заявления Колокольцева по мигрантам обнадеживают

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

Колокольцев как то умудрился остаться у власти , хотя в его ведомстве при нем столько начальства воров и мошенников которые легализовали мигрантов ? что Колокольцева за его халатность давно пора на нары а не на должность , что бы вновь так же красть