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ФедералПресс

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В Общественной палате РФ рассказали, как прошел первый день выборов в Госдуму

В Общественной палате РФ рассказали, как прошел первый день выборов в Госдуму

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. В ситуационном центре Общественной палаты России в первый день единого дня голосования прошли три пресс-брифинга, прямые эфиры и экспертные дискуссии.

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