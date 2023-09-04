Свекла с яблоками. Это сочетание меня удивило. Получается просто обалденный свекольный салат

Витаминная порция закуски из свеклы, яблока и сухофруктов. Это очень легкая и вкусная еда! Добавку попросит даже ребенок! Вы едите чернослив? Пишите свои ответы в комментариях под статьей! В составе этого салата будет оригинальный набор вкусов.