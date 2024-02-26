Врач Живоглазова: чаще болеть пневмонией стали из-за нетипичных возбудителей

Пневмония — это сезонное заболевание, пик которого обычно приходится на ноябрь-февраль. При этом родителям следует понимать, что без должного лечения оно может стать причиной серьезных осложнений, поэтому самолечением заниматься не стоит.
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