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Царьград

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За что могут отказать в пенсии по старости? Экономист назвала два условия

За что могут отказать в пенсии по старости? Экономист назвала два условия

В пенсии по старости могут отказать даже по достижении нужного возраста. Экономист назвала два условия, которые необходимо выполнить, чтобы выплату всё же начислили.

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
Интересно получается - &quot;в пенсии могут отказать&quot;, но в тоже время мигрантам и пособия, и пенсии сразу при получении гражданства!!? Это как!!? Стажа у мигрантов в России нет!? А пенсию пожалуйста....
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