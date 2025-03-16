Владельцев приватизированного жилья предупредили о новациях в 2025 году

В 2025 году собственников приватизированного жилья ожидают важные законодательные перемены, касающиеся прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью, рассказал агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.