Трамп: я надеюсь вновь поладить с Путиным

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах вновь надеется поладить с российским лидером Владимиром Путиным.
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