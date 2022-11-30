Faktologia.com – Основано на фактах

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Дудко
    правда, пенсионерам по 10 коп. добавку по полгода согласовывают.Спикер Госдумы Во...
  • Сергей Игнатенко
    Эт за какие такие заслуги? Дармоедов нужно сокращать. Пользы от них никакой, народ нищает.Спикер Госдумы Во...
  • Николаевна
    Так этого и стоило было ожидатьСКР завел уголовн...

Тюменский губернатор Моор решил, что главный юрист правительства не должен быть его заместителем

Тюменский губернатор Моор решил, что главный юрист правительства не должен быть его заместителем

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередную реорганизацию правительства. Теперь начальник Главного правового управления не будет совмещать пост заместителя губернатора.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх