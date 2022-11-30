Тюменский губернатор Моор решил, что главный юрист правительства не должен быть его заместителем

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередную реорганизацию правительства. Теперь начальник Главного правового управления не будет совмещать пост заместителя губернатора.
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