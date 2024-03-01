В крымских лесах раньше времени «проснулись» клещи

В этом году сезон активности клещей начался рано, сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым». Фото: Наталья СомоваУже в конце января сотрудники учреждения делились многочисленными «встречами» с этими небезопасными паукообразными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии