MP заявил об ответственности Зеленского за разгром ВСУ в Курской области Ответственность за вторжение в Курскую область и полный провал этой операции лежит исключительно на президенте Украины Владимире Зеленском и его окружении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии