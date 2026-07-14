Жительница Кисловодска стала фигуранткой уголовного дела за нападение на сотрудницу вокзала в Пятигорске

В Ставропольском крае в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Пятигорск обратилась сотрудница транспортной безопасности, которая сообщила о том, что во время исполнения служебных обязанностей в вестибюле вокзального комплекса неизвестная женщина ударила её кулаком по лицу.