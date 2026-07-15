Новости Китая -...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Китая - всё о бизнесе КНР

7 подписчиков

Инициатива «Пояс и путь»: сеть Etihad Rail свяжет 11 городов к 2030 году

Инициатива «Пояс и путь»: сеть Etihad Rail свяжет 11 городов к 2030 году

Пробная эксплуатация первой пассажирской железной дороги в Объединенных Арабских Эмиратах, соединяющей Абу-Даби (Abu Dhabi) и Фуджейру (Fujairah), ознаменовала официальное начало эры пассажирских железнодорожных перевозок в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии