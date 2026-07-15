Инициатива «Пояс и путь»: сеть Etihad Rail свяжет 11 городов к 2030 году

Пробная эксплуатация первой пассажирской железной дороги в Объединенных Арабских Эмиратах, соединяющей Абу-Даби (Abu Dhabi) и Фуджейру (Fujairah), ознаменовала официальное начало эры пассажирских железнодорожных перевозок в стране.
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