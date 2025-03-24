Тарифы на ЖКХ и бензин увеличатся с июля 2025 года

Оплачивайте коммунальные услуги и топливо картами с кэшбэком — получите до 10% из-за роста цен. С июля 2025 года стоимость ЖКХ вырастет в среднем на 11,9%, а цена бензина увеличится минимум на 1 рубль за литр из-за повышения акцизов.