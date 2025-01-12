Володин пояснил инициативу по запрету видеоигр: «Будет носить сбалансированный характер»

МОСКВА, 12 января, ФедералПресс. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сразу после новогодних праздников провел в телеграм-канале опрос, стоит ли ограничивать деструктивный контент в видеоиграх.
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