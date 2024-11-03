Минниханов обсудил перспективы исламского банкинга с королем Бахрейна

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился подробностями встречи с королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой, в ходе которой были обсуждены перспективы развития исламского банкинга в России.
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