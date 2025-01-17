Фрукты и овощи за год стали дороже на 21%

Свердловскстат представил официальную сводку роста потребительских цен за год. По данным ведомства, в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года цены на товары и услуги выросли в среднем на 10,02%.
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