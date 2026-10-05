SHOT: обвиняемый в убийстве москвички прокрутил части ее останки в мясорубке

Обвиняемый в убийстве сожительницы в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, использовал мясорубку, когда расчленял тело погибшей.
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