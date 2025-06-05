Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с киевским режимом Владимиром Зеленским заявил, что Германия намерена финансировать производство дальнобойного оружия на Украине, а также снимает ограничения на применение подобного оружия против России.
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