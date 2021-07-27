Сексолог Татьяна Гринева: Возможна ли семейная жизнь без секса

Пандемия, экономический кризис и прочий стресс снижают либидо у миллионов россиян. Можно ли изменить ситуацию — вернуть семейным отношениям прежний пыл и чувственность? Насколько необходим секс в семейных отношениях, цементирует ли он их или, напротив, разрушает, если пары не могут найти консенсус? Что делать, если у жены постоянно «болит голова», и может ли измена не только разрушать, но и укреплять семью? На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит врач-психотерапевт, сексолог Татьяна Гринева.