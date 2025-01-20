Трамп подпишет указ о создании национальной системы ПРО «Железный купол»

Израильская ПРО «Железный купол» / © Rafael На митинге 19 января 2025 года Трамп заявил, что сразу после вступления в должность президента подпишет указ о начале строительства системы противоракетной обороны.
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