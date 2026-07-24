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Снукерист.ру

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Shanghai Masters 2026: Кайрен Уилсон нацелен на успех в Шанхае

Shanghai Masters 2026: Кайрен Уилсон нацелен на успех в Шанхае

Действующий Чемпион Кайрен Уилсон начнет защиту своего титула на пригласительном турнире Shanghai Masters 2026 во вторник с матча в 1/8 финала, сообщает WST Кайрен Уилсон — действующий Чемпион Шанхай Мастерс 2025 (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Кайрен Уилсон готовится защитить свой титул на турнире Shanghai Masters 2026, который состоится на следующей неделе.

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