Shanghai Masters 2026: Кайрен Уилсон нацелен на успех в Шанхае

Действующий Чемпион Кайрен Уилсон начнет защиту своего титула на пригласительном турнире Shanghai Masters 2026 во вторник с матча в 1/8 финала, сообщает WST Кайрен Уилсон — действующий Чемпион Шанхай Мастерс 2025 (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Кайрен Уилсон готовится защитить свой титул на турнире Shanghai Masters 2026, который состоится на следующей неделе.