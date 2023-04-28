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Белоусов заявил, что Россия к концу 2026 года будет выпускать 18 тыс. дронов в год

Белоусов заявил, что Россия к концу 2026 года будет выпускать 18 тыс. дронов в год

Российская промышленность к концу 2026 года выйдет на объем выпуска 18 тыс. беспилотников в год, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании по развитию беспилотных авиационных систем, которое провел президент России Владимир Путин.

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