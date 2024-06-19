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Китай

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В этом году Украина может собрать не менее 21 млн тонн пшеницы

Киев, 18 июня /Синьхуа/ -- В текущем году Украина может собрать от 21 млн до 22,5 млн тонн пшеницы. Об этом, как сообщила во вторник в "Телеграме" пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, заявил исполняющий обязанности главы ведомства Тарас Высоцкий.

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