В этом году Украина может собрать не менее 21 млн тонн пшеницы

Киев, 18 июня /Синьхуа/ -- В текущем году Украина может собрать от 21 млн до 22,5 млн тонн пшеницы. Об этом, как сообщила во вторник в "Телеграме" пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, заявил исполняющий обязанности главы ведомства Тарас Высоцкий.