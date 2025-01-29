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Закон, порядок, государство

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Расчет ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил вражеский БпЛА, обеспечив прикрытие действий подразделений на Красноармейском направлении СВО

Расчет ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил вражеский БпЛА, обеспечив прикрытие действий подразделений на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик «Лелека».

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