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FiNE NEWS

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«Лужники» отмечают 70 лет: история главного стадиона России от деревни до мировых событий

31 июля 2026 года главному стадиону России — «Лужникам» — исполнилось 70 лет. За эти семь десятилетий бетонная чаша в излучине Москвы-реки стала ареной Олимпиады, спортивных рекордов, трагических событий и выступлений мировых звёзд.

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