Ремастер Beyond Good & Evil выйдет уже 25 июня — в игре появится важная новая миссия Р...

Ремастер Beyond Good & Evil выйдет уже 25 июня — в игре появится важная новая миссияРемастер великолепного приключения Beyond Good & Evil с подзаголовком 20th Anniversary Edition выйдет на Пк и консолях текущего и прошлого поколения, включая Switch, уже 25 июня.
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