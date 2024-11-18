Фото: коллаж Царьграда Ответ России на применение ракет ATACMS уже просчитан. Три наиболее вероятных варианта озвучил Игорь Коротченко.
Ответ России на применение ATACMS просчитан: Три варианта озвучил Коротченко. Последний - самый жёсткий
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Но непосредственно в цепной реакции участвовало всего 700 грамм, а дало эквивалент от 13 до 15 килотонн тротила.
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10 час.
Наталия
Давно пора осуществить первый и второй варианты. Тогда отпадет всякая необходимость в реализации третьего. И войне конец.
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10 час.
Одиссей
"В ведомстве подчёркивали, что подобные атаки с применением дальнобойных натовских снарядов будут квалифицироваться Москвой как прямое вовлечение Североатлантического альянса в военное противостояние." Странное дело: в войну вовлечено НАТО, а мы по-прежнему лупим по Околице. Может, пора уже врезать по Брюсселю? Его, с одной стороны, и так никому не жалко, с другой - это не ЮСа, не мелкобриты, им не будет повода жаловаться на ущерб себе, а в третьих - продемонстрирует нашу готовность застекловать любого, кто на нас тявкает.
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8 час.
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