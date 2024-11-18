Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ответ России на применение ATACMS просчитан: Три варианта озвучил Коротченко. Последний - самый жёсткий

Ответ России на применение ATACMS просчитан: Три варианта озвучил Коротченко. Последний - самый жёсткий

Фото: коллаж Царьграда Ответ России на применение ракет ATACMS уже просчитан. Три наиболее вероятных варианта озвучил Игорь Коротченко.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Но непосредственно  в  цепной  реакции участвовало  всего  700 грамм, а дало эквивалент от  13  до  15 килотонн тротила.
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10 час.
Наталия
Давно пора осуществить первый и второй варианты. Тогда отпадет всякая необходимость в реализации третьего. И войне конец.
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10 час.
Одиссей
&quot;В ведомстве подчёркивали, что подобные атаки с применением дальнобойных натовских снарядов будут квалифицироваться Москвой как прямое вовлечение Североатлантического альянса в военное противостояние.&quot; Странное дело: в войну вовлечено НАТО, а мы по-прежнему лупим по Околице. Может, пора уже врезать по Брюсселю? Его, с одной стороны, и так никому не жалко, с другой - это не ЮСа, не мелкобриты, им не будет повода жаловаться на ущерб себе, а в третьих - продемонстрирует нашу готовность застекловать любого, кто на нас тявкает.
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8 час.

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