Ответ России на применение ATACMS просчитан: Три варианта озвучил Коротченко. Последний - самый жёсткий

Одиссей

"В ведомстве подчёркивали, что подобные атаки с применением дальнобойных натовских снарядов будут квалифицироваться Москвой как прямое вовлечение Североатлантического альянса в военное противостояние." Странное дело: в войну вовлечено НАТО, а мы по-прежнему лупим по Околице. Может, пора уже врезать по Брюсселю? Его, с одной стороны, и так никому не жалко, с другой - это не ЮСа, не мелкобриты, им не будет повода жаловаться на ущерб себе, а в третьих - продемонстрирует нашу готовность застекловать любого, кто на нас тявкает.