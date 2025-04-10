Больше 15 тыс. обращений по реновации обработали за три месяца 2025 года

В первом квартале 2025 года в Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации и Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства (ЕКЦ) поступило более 15,6 тысячи обращений жителей по вопросам программы реновации.
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