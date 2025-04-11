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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Продажи крепкого алкоголя в рознице сократились на 10–12%

Продажи крепкого алкоголя в рознице сократились на 10–12%

Продажи крепкого алкоголя в рознице в первом квартале сократились на 10–12% год к году. Происходит это на фоне роста стоимости спиртных напитков, вызванного повышением акцизов, минимальных цен и пошлин для продукции из «недружественных» стран .

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