Продажи крепкого алкоголя в рознице сократились на 10–12%

Продажи крепкого алкоголя в рознице в первом квартале сократились на 10–12% год к году. Происходит это на фоне роста стоимости спиртных напитков, вызванного повышением акцизов, минимальных цен и пошлин для продукции из «недружественных» стран .
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