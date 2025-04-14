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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

«Факел Ямал — 2» завоевал Кубок России по волейболу на снегу

«Факел Ямал — 2» завоевал Кубок России по волейболу на снегу

«Факел Ямал — 2» взял золотую медаль на Кубке России по волейболу снегу. В финале ямальские снежники Стояновский, Лешуков, Сабаев и Веретюк обыграли «Динамо-Татарстан», сообщила пресс-служба волейбольного клуба «Факел».

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