В старой прозекторской районной больницы города Лесогорска пахло формалином, мокрой штукатуркой и сырым, тяжелым духом близкого болота, который пробивался даже сквозь запах хлорки.
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